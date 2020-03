Porta-voz: Bolsonaro e alguns integrantes de comitiva fizeram novos testes

O resultado do segundo exame do presidente Jair Bolsonaro para o novo coronavírus deve sair amanhã, informou neste terça-feira, 17 o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.



"Alguns integrantes da comitiva que foi ao Estados Unidos foram submetidos ao segundo teste do coronavírus. O presidente foi submetido também. A persistir o mesmo padrão, amanhã (sai o resultado)", disse.



Mais cedo, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, havia dito que o resultado deveria sair ainda hoje. Heleno acompanhou Bolsonaro na viagem aos EUA e também foi submetido ao novo teste. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e o almirante Flávio Rocha, secretário especial de Assuntos Estratégicos, também fizeram novos exames.



Já o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, fez os exames pela primeira vez hoje. Ramos não estava na comitiva, mas teve contato com duas pessoas confirmados com a covid-19, o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) e o secretário adjunto de Comunicação, Samy Liberman.



Até o momento, 14 pessoas que estavam na comitiva brasileira aos Estados Unidos foram diagnosticadas com o novo coronavírus.



Histeria



Em entrevista à Rádio Tupi, Bolsonaro voltou a dizer que existe uma "histeria" em relação a pandemia do novo coronavírus. Anteriormente o presidente havia comentado que se tinha um "superdimensionamento" da situação provocada pelo vírus.



Otávio Rêgo Barros, contudo, argumentou que a própria iniciativa de criar um comitê de crise sobre o assunto revelava a preocupação da presidência em relação ao tema.



O porta-voz disse ainda que recomendações poderão ser feitas para que as autoridades do governo diminuam seus compromissos presenciais. "À medida das possibilidades nós estabeleceremos sim a comunicação digital. Obviamente que cada autoridade terá a capacidade avaliar essa necessidade de estabelecer esse contato pessoal", comentou.