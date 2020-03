Rio de Janeiro tem nova noite de panelaços contra Bolsonaro

Jair Bolsonaro foi alvo de mais um panelaço no Rio de Janeiro na noite deste domingo, 22. As manifestações contra o presidente da República se repetem diariamente desde a terça-feira, 17.



A manifestação, permeada por gritos pedindo a saída de Bolsonaro do cargo, teve início por volta das 20h. No Rio de Janeiro, foram ouvidos protestos nos bairros da Glória, Leme, Jardim Botânico, Botafogo, Flamengo, Laranjeiras e Cosme Velho.



Em Niterói, na região metropolitana, os descontentes também bateram panelas.