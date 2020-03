Bolsonaro anuncia que resultado de teste para coronavírus deu negativo

Bolsonaro usou uma foto dando 'banana' para anunciar que não está com o coronavírus (foto: Reprodução/Twitter Jair M. Bolsonaro) República, Jair Bolsonaro (sem partido), deu negativo. O presidente anunciou a conclusão dos testes nesta sexta-feira, por meio das redes sociais. O resultado do exame para coronavírus realizado no presidente da(sem partido), deu negativo. O presidente anunciou a conclusão dos testes nesta sexta-feira, por meio das redes sociais.

- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020 Bolsonaro passou pelo exame de rotina nessa quinta-feira pois teve contato recente com um membro do Governo Federal que testou positivo ao coronavírus: o secretário de Comunicação da República, Fábio Wajngarten. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao lado do governante. passou pelo exame de rotina nessa quinta-feira pois teve contato recente com um membro doque testou positivo ao coronavírus: o secretário de. Ele viajou com o presidente aose esteve boa parte do tempo ao lado do governante.





Além de Wajngarten, integraram a comitiva de Bolsonaro a Miami, cidade estadunidense da Flórida, o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido), o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, entre outros nomes do alto escalão do Executivo e de parlamentares. Eles também foram submetidos a exames.

Os exames foram realizados dois dias depois de Bolsonaro desdenhar publicamente da doença durante a passagem pelos Estados Unidos. Até o resultado do exame, a recomendação era de que ele permanecesse no Palácio do Alvorada, em Brasília.

"Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise. Muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala, ou propaga, pelo mundo todo", disse, na última terça.