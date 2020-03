Bolsonaro sobre possível resultado de teste para coronavírus: 'Tomara que essa fake news seja verdadeira'

Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro (foto: Bolsonaro fez a transmissão ao vivo junto do ministro da Saúde) Jair Bolsonaro (sem partido), presidente de República, comentou o teste de rotina que fez nesta quinta-feira para o coronavírus. O chefe do Governo Federal informou que ainda não tem o resultado e torceu para que algumas informações sobre a conclusão, supostamente negativa, fossem verdades. (sem partido), presidente de, comentou o teste de rotina que fez nesta quinta-feira para o coronavírus. O chefe doinformou que ainda não tem o resultado e torceu para que algumas informações sobre a conclusão, supostamente negativa, fossem verdades.

Bolsonaro fez a transmissão semanal ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ambos estavam com máscara protetora. Além do teor educacional à população, o presidente disse que o aparato foi utilizado pois tiveram contato recente com o membro do Governo Federal que testou positivo ao coronavírus.

“Estou usando máscara porque, nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo ao coronavírus. Todo mundo no voo, hoje, coletou material, ainda não deu resultado”. O secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, testar positivo para a doença.

E se Bolsonaro testar positivo?

Na mesma transmissão, Mandetta explicou como o governo irá proceder caso o resultado dos exames de Bolsonaro dêem positivo. A conclusão será divulgada somente nesta sexta-feira.

"Se der positivo, o presidente vai ter que despachar daqui, a gente vai recomendar o isolamento domiciliar. Se não der positivo, ou der outro vírus, que é mais comum, o influenza, a gente libera, vida que volta ao normal. Todo mundo tomando os cuidados, etiqueta respiratória, usar álcool gel, lavar as mãos e vamos seguir a vida. Por semana em semana a gente vai vendo", disse Mandetta. “Se todo mundo tomar um cuidado especial consigo próprio, dá para levar a vida com tranquilidade”, respondeu Bolsonaro.