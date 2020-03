Bolsonaro testa positivo para coronavírus, diz Fox News

(foto: Zak Bennett/AFP) Jair Bolsonaro foi diagnosticado com coronavírus, de acordo com a Fox News, rede de TV americana. Ele foi submetido a exames na quinta, 12, e a emissora informou nesta sexta-feira, 13, que o primeiro resultado foi positivo. A informação ainda não foi confirmada ou desmentida pelo Planalto. O presidentefoi diagnosticado com coronavírus, de acordo com a Fox News, rede de. Ele foi submetido a exames na quinta, 12, e a emissora informou nesta sexta-feira, 13, que o primeiro resultado foi positivo. A informação ainda não foi confirmada ou desmentida pelo









O exame foi realizado após o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, ter sido confirmado com a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado.





De acordo com a Fox News, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que o primeiro teste foi positivo e que a Presidência aguarda o resultado da contraprova. No Twitter, Eduardo afirmou que "o teste não foi concluído", sem deixar claro se fala de apenas um exame ou dois.

(POR) Mto boato e pouca informação. Teste para coronavírus feito com equipe que foi com JB para EUA ainda não foi concluído



Sempre há aqueles que soltam mentiras na mídia e caso a história se confirme eles dizem "eu falei", caso contrário será só mais uma fake news para conta... — Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) March 13, 2020 O presidente minimizou a doença que espalha a nível mundial nesta semana. “Muito do que tem ali é mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga”, disse em evento em Miami. Na segunda-feira, 9, ele já havia dito que a disseminação da doença estava “super dimensionada”.

Bolsonaro completa 65 anos no próximo dia 21. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste. Filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) também fez exames para saber se está com coronavírus. Ainda não há informações sobre os resultados.

Visitas no Alvorada

Sem falar publicamente da doença nesta sexta, Bolsonaro tem recebido visitas no Palácio da Alvorada. O procedimento é o mesmo desde a tarde de quinta, 12: para todos que chegam e para os seguranças de Bolsonaro, ao adentrar as dependências internas da residência oficial recebem uma máscara cirúrgica.

O uso dessas máscaras é recomendado para indivíduos que já estão doentes e as utilizam para evitar transmitir infecções para outras pessoas. A máscara é mesma usada por Bolsonaro ontem na tradicional live de quinta-feira. Para evitar o contágio, recomenda-se o uso da máscara N95, o tipo usado pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, enquanto acompanhava Bolsonaro na transmissão ao vivo.

Cedo nesta sexta, o presidente recebeu a visita do secretário especial para Assuntos Fundiários, Nabhan Garcia. Ele chegou ao Palácio por volta das 7h40 e permaneceu por cerca de uma hora. Pouco depois das 10h, chegaram ao Alvorada, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e depois Sergio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares.

Ramos saiu às 11h, sem máscara, e seguiu para o Planalto, onde a cúpula de ministros realiza reunião sobre as medidas em relação ao coronavírus. Já Camargo ainda está reunido com Bolsonaro. O chefe do Executivo aguarda resultado dos seus exames para a presença ou não do Covid-19.