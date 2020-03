Deputados falam em derrubada dos vetos de Zema ao projeto de reajuste salarial

Deputados já começaram as articulações para derrubar os vetos ao reajuste da segurança pública (foto: Sarah Torres/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Assembleia Legislativa de Minas Gerais pode derrubar os vetos do governo estadual ao projeto de lei que reajuste o salário de servidores da segurança pública. O Executivo vetou um aumento de 41,7%, até 2022, ao setor e concedeu somente 13%, a partir de julho deste ano. Uma emenda aprovada pela Casa que estendia a readequação a outras categorias, como saúde e educação, também foi negada. pode derrubar os vetos do governo estadual ao projeto de lei que reajuste o salário de servidores da segurança pública. Ovetou um aumento de, até, ao setor e concedeu somente, a partir de julho deste ano. Uma emenda aprovada pelaque estendia a readequação a outras categorias, como saúde e educação, também foi negada.

"Não posso falar em nome de uma união porque não sou líder de bloco, mas percebemos pelas falas do plenário que há, com muita tranquilidade, uma convergência na derrubada do veto. Tivemos deputados de vários partidos se manifestando, deputados de blocos independentes, da oposição, do governo, que pensam da mesma maneira. Infelizmente, o governador conseguiu desagradar a todos com seu gesto de irresponsabilidade e faltou com a palavra. Isso fica muito ruim para quem exerce o cargo de governador do estado, muito", afirmou Rodrigues.

Deputados do bloco de governo, ala que também se mostrou incomodada com os vetos, adotaram um voto de silêncio até a próxima terça-feira, dia em que uma reunião será realizada para abordar as ações de Zema e sua representação na Casa. Já a autora da emenda que estendeu garantia reajuste para outras categorias, a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), também falou em derrubar os vetos, incluindo o do adendo à matéria original.

"Batalharemos aqui na Assembleia pela derrubada de todos os vetos. Primeiro, em respeito à negociação dos servidores da segurança pública, que já havia sido realizada. O que é negociado tem que ser cumprido. Segundo, a nossa emenda, construída e aprovada na Assembleia. Ela incluiu servidores de educação, saúde e outras áreas, que o governo excluiu. Trabalharemos para derrubar todo o veto do governador, garantindo assim a negociação da segurança, como aqueles todos que garantimos com a votação e aprovação da emenda", disse.

Na tarde desta quinta-feira, durante reunião ordinária, os vetos do governador foram recebidos e lidos em plenário. Agora, comissões devem ser criadas na Casa para a formação de pareceres. Posteriormente, as negativas do Executivo serão apreciadas em plenário. O prazo máximo é de 30 dias e, caso o assunto não vá para plenário nesse tempo, ele entrará em uma fila com outras nove proposições de Zema a serem analisadas.