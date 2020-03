Sanção parcial de reajuste salarial da segurança pública desagrada governistas da ALMG

Gustavo Valadares disse que nenhum governista da Casa foi comunicado das decisões desta quarta (foto: Luiz Santana/ALMG) Minas Gerais ao projeto de lei que reajusta os salários das forças de segurança pública foi criticada pelo bloco governista na Assembleia Legislativa. Segundo o líder do bloco, o deputado Gustavo Valadares (PSDB), os parlamentares não foram informados pela decisão tomada pelo Executivo nesta quarta-feira. A sanção parcial do governo deao projeto de lei que reajusta os salários das forças de segurança pública foi criticada pelo bloco governista na. Segundo o líder do bloco, o deputado(PSDB), os parlamentares não foram informados pela decisão tomada pelonesta quarta-feira.

O governo aprovou um reajuste de somente 13% para os servidores, a partir de julho deste ano. No texto, de autoria do próprio Executivo, estava previsto um aumento total de 41,7% e escalonado até 2022. Uma emenda, da deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), estendia as readequações a outras categorias do funcionalismo e também foi vetada. Diante disso, uma reunião entre os membros da ala foi marcada para o início da próxima semana.

“Está marcado para o início da próxima semana uma reunião com todos os seus membros para tratarmos, com o mesmo senso de realidade e de compromisso, do caminho que iremos tomar em relação ao bloco de governo. Minas e os mineiros estão e sempre estarão em primeiro lugar”, continuou o deputado estadual.

Nas redes sociais, Gustavo foi além e publicou uma mensagem enigmática. “11 de Março de 2020! Guardem esse dia! O início do fim… As oportunidades apareceram, e ele não soube aproveitar. Ao invés de escancarar a porta a possíveis novos aliados, ele está acabando de fechar a pequena fresta… Será bem difícil ficar”, tweetou o parlamentar, momentos depois da sanção parcial do projeto.