Igor Eto é o novo secretário de Governo de MG; vereador Mateus Simões assume Secretaria-Geral

O Governo de Minas informou, na tarde desta quinta-feira, que Igor Eto será o novo secretário de Governo do estado. A liderança da pasta estadual ficou vaga a partir da noite dessa quarta-feira, quando o então secretário Olavo Bilac Pinto pediu demissão do cargo. Eto já fazia parte do governo de Romeu Zema, e até então, comandava a Secretaria-Geral.









O governo estadual também informou que o vereador de Belo Horizonte Mateus Simões (NOVO) ocupará a antiga função de Eto e será o chefe da Secretaria-Geral. No cargo, o até então parlamentar do legislativo municipal terá como missão coordenar a articulação interna entre as secretarias e órgãos do Estado.





Com o novo cargo no governo estadual, Simões renunciará ao cargo de vereador de Belo Horizonte. Além disso, o parlamentar filiado ao Novo deverá abrir mão de disputar a prefeitura da capital mineira.





Simões estava em pré-campanha desde o final do ano passado, quando passou nos dois processos de seleção do partido.





DEMISSÃO





Na noite dessa quarta-feira, o então secretário de Governo, Olavo Bilac Pinto, pediu desligamento da pasta estadual, após o governador Romeu Zema (NOVO) sancionar parcialmente o projeto de lei que reajustou o salário das forças de segurança pública. Em nota divulgada à imprensa, o agora ex-secretário defendeu que a decisão do governador tirou dele as condições de conduzir negociações com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





