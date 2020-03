Weintraub volta utilizar o Twitter para falar sobre seus desafetos

(foto: Reprodução/Agencia Brasil) ministro da Educação Abraham Weintraub voltou a utilizar o perfil no Twitter para falar sobre seus desafetos. O titular da pasta fez várias publicações zombando da possibilidade da presidente da ONG Todos Pela Educação, Priscila Cruz, estar com coronavírus. A organização estava promovendo um evento em Brasília, que contou com a participação do presidente da câmara dos deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e vários outros líderes do governo.



18:45 - 05/03/2020 Lewandowski arquiva pedido de impeachment de Weintraub Instagram de Priscila Cruz, onde ela falava sobre o educador Paulo Freire e o médico Drauzio Varella. “Evidentemente que Priscila Cruz, Presidente do Todos Pela Educação, é fã do Paulo Freire”, escreveu. “Já ia me esquecendo... Priscila Cruz também curte o Dráuzio Varella, aquele do abraço, aquele que não é juiz”, finalizou.



zombou da possibilidade da mulher estar com coronavírus. “Para fechar o bloco de informações sobre Priscila Cruz e sua ONG ‘Todos pela Educação’: CORONAVÍRUS!”,escreveu.



Priscila era a anfitriã do evento “Encontro Anual Educação Já”, promovido pela ONG “Todos Pela Educação”. Ela recebeu e cumprimentou boa parte dos participantes e todas as autoridades presentes.



A professora é o principal nome da educação na sociedade civil no Brasil. Priscila esteve na Noruega e na Alemanha recentemente. Começou a se sentir mal no fim da tarde de segunda-feira (9/03) com sintomas de gripe, e foi ao hospital.





Na tarde desta segunda-feira, deputados, senadores, secretários de educação e vários estados, dirigentes das principais ONGs de educação do país e dezenas de jornalistas estiveram no evento, que ocorreu em um hotel em Brasília.





O encontro teria três dias e acabaria apenas nesta quarta-feira. Depois da suspeita de contaminação da anfitriã, todas as palestras foram canceladas.



Weintraub costuma utilizar a conta do Twitter para falar sobre seus desafetos, além de se defender de acusações. Assuntos como “kit gay”, a nomeação da atriz Regina Duarte para a secretária de Cultura, o educador Paulo Freire, o médico Dráuzío Varella e uma série de outras críticas já foram temas na rede social.