Maia: 'Prometi que não falaria mal do Weintraub, senão ele não cai'

(foto: Carolina Antunes/PR 8/5/19) presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse, nesta segunda-feira (9/03), durante um encontro promovido pelo Movimento Todos Pela Educação, que evitaria criticar o ministro da Educação Abraham Weintraub, porque, se o fizesse, o risco de ele permanecer no cargo seria maior.



A relação de Weintraub e Rodrigo Maia foi minada algumas vezes. Maia já havia feito outras críticas a ele, a quem classificou como um desastre.





A possibilidade de uma saída do ministro Weintraub do Ministério da Educação (MEC) já foi dada como certa por alguns aliados do governo Bolsonaro, mas o presidente garantiu a permanência.





Maia compareceu no evento para falar sobre o papel do parlamento nas pautas relacionadas à educação, sobretudo acerca do Fundeb, mecanismo de financiamento da educação básica que vence este ano.





A renovação do Fundeb está na pauta da Câmara e a previsão é de que o processo de votação na comissão especial comece nesta terça-feira (10/03). É consenso entre parlamentares que o MEC não participou dos debates de forma adequada.





O fundo reúne parcelas de impostos e recebe uma complementação da União para estados e respectivos municípios que não atingem o valor mínimo a ser gasto por aluno definido a cada ano. O complemento federal atual é de 10% —cerca de R$ 15 bilhões no ano.

