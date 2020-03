Congresso vai colaborar com governo para minimizar efeitos da crise, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 9, que a postura do Congresso será colaborativa para minimizar os efeitos da crise econômica que se agravou.



"Postura do governo é comandar o processo, a postura do Parlamento, como sempre, vai ser colaborativa e construir com o governo as soluções que possam minimizar o baixo crescimento que o Brasil já vinha tendo nos últimos meses e somado a isso a crise internacional", disse.



Maia disse ainda que o governo terá de tomar atitudes para além das reformas, mas não detalhou quais. Ele ressaltou também que o governo ainda não enviou ao Congresso todas as reformas que prometeu.



"Há reformas que precisam chegar à Câmara dos Deputados, governo não mandou ainda nem administrativa, nem a tributária, e a emergencial, resolveu mandar uma em novembro do ano passado pelo Senado", disse. "Estamos prontos para ajudar com as reformas, mas elas não são o único ponto para solucionar os danos da crise. O governo precisa comandar esse processo", ressaltou.