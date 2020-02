Flávio Bolsonaro visitava Adriano na cadeia, diz ex-companheiro de miliciano

(foto: FATIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADAO CONTEUDO )

Ex-companheiro doMagalhães da Nóbrega na prisão, o vereador do Rio e sargento da Polícia Militar(Avante) afirmou ao jornal O Globo que o senador(sem partido-RJ) visitou os dois "mais de uma vez" na cadeia. A família Bolsonaro tem negado que existia uma relação entre eles e o miliciano morto no dia 9 na Bahia.O jornal O Estado de S. Paulo tentou contato com o vereador, mas a assessoria disse que ele não vai mais falar. A equipe dele, no entanto, confirmou as afirmações feitas ao jornal carioca.Ciba também disse que Adriano frequentava o gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, a, quando o senador era deputado estadual.As idas ao local teriam sido feitas a convite de, ex-chefe de gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro e apontado como operador dos desvios de recurso no gabinete. O próprio Adriano seria beneficiado pelo esquema de rachadinha, segundo ofluminense. Ex-capitão do Bope, Adriano teve a mãe e a ex-mulher empregadas na Alerj. Elas seriam funcionárias fantasmas.Além deste vínculo, o então deputado também presenteou o miliciano, em 2005, com a, maior honraria do Legislativo do Rio. Ele estava preso quando foi homenageado.O senador afirmou, em nota, que só visitou Adriano na ocasião da entrega da medalha. Ítalo Ciba, contudo, disse que houve mais visitas.Ele e o miliciano ficaram presos juntos em 2003, quando integravam o Grupamento de Ações Táticas (), comandado por Adriano. Foram acusados de homicídio, tortura e extorsão. Foi nesse período, segundo o vereador, que Flávio visitou mais de uma vez a prisão."Não há nenhuma relação de Flávio Bolsonaro ou da família com Adriano", diz a nota enviada pelo senador ao Globo.O jornal carioca tentou, via Lei de Acesso à Informação, obter a lista de visitas recebidas pelo então policial militar na cadeia, mas o órgão alegou sigilo.A Alerj disse não ter registros de visitas de Adriano a gabinetes, mas reconheceu que o sistema do prédio anexo, onde ficam os escritórios dos deputados, era falho até o ano passado.