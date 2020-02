'Não vai pegar bem para mim', diz Bolsonaro sobre gesto de apoiador em foto

(foto: Reprodução/Youtube)

Jair Bolsonaro costuma cumprimentar os eleitores que o aguardam na saída do Palácio da Alvorada com sorrisos e apertos de mãos. Além disso, os simpatizantes aproveitam o momento para tirar selfies com o presidente. Na manhã desta quinta-feira (20), no entanto, Bolsonaro se chateou com um deles.

Um dos apoiadores pediu para tirar uma foto com o chefe do Executivo. Ao que ele atendeu, inicialmente o apoiador sorri e faz sinal de “ok”, mas, em seguida, muda o gesto e faz um círculo com o polegar e o indicador. Rapidamente, Bolsonaro sai do enquadramento. “Esse gesto aí, se fosse um gesto bacana, mas desculpa, pega mal para mim”, reclama Bolsonaro.





Um dos seguranças pede para que o homem apague a foto. “Apaga essa foto, por favor! Apaga essa foto, por favor!Ele pediu para apagar”. O chefe do Executivo pede, em seguida, que a equipe se atente ao gestual dos simpatizantes. “Dá uma olhada aí nos gesto que o pessoal faz, se fosse um gesto bacana…”, concluiu.





Bolsonaro não concedeu entrevista para a imprensa e seguiu para o Palácio do Planalto, onde se reúne com Sergio Moro, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e participa do Lançamento do Crédito Imobiliário com Taxa Fixa.