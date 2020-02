Após insulto a repórter, 'impeachment de Bolsonaro' vira um dos assuntos mais comentados do Twitter

O presidente Jair Bolsonaro conversa com imprensa na saída do Palácio do Planalto, nessa terça-feira (foto: Marcos Corrêa/PR Brasilia - DF, 18/02/2020 )

Após o presidente Jair Bolsonaro insultar a repórter da Folha de S.Paulo Patrícia Campos de Mello com uma insinuação sexual, a hashtag 'impeachment de Bolsonaro' voltou a ocupar os Trending Topics do Twitter na manhã desta quarta-feira.





Internautas reagiram com memes à fala do chefe do Executivo nessa terça-feira. As críticas ao presidente começaram logo após ele comentar com simpatizantes que o aguardavam na saída do Palácio do Planalto o trabalho da jornalista, autora de matéria que denunciou o disparo de mensagens de celular ilegais durante a campanha presidencial. "Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim", disse rindo e arrancando gargalhadas de alguns dos presentes.

Na semana passada, Hans River ofendeu a jornalista ao dizer que ela havia se insinuado para ele em troca de informações a respeito do uso de disparos de mensagens via WhatsApp na campanha eleitoral. As declarações foram contestadas com materiais divulgados pela Folha em formato de mensagens de texto e áudios. No entanto, Bolsonaro reforçou a versão de Hans River.





Após o comentário desrespeitoso de Bolsonaro, o jornal Folha de S. Paulo emitiu nota afirmando que o presidente da República “agrediu” a profissional e todo o jornalismo e “vilipendiou a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da Presidência”.



Por sua vez, Patrícia Campos Mello postou no seu perfil oficial do Twitter prints de conversas que ela teria tido com Hans River e que revelam uma investida por parte dele para tentar sair com a repórter do jornal paulista.





Horas depois do comentário, após reunião ministerial, Bolsonaro questionou se, entre os jornalistas presentes, havia algum da Folha. Então, disse, irritado: "Eu agredi sexualmente uma repórter hoje? Parabéns à mídia aí. Valeu, hein? Eu cometi violência sexual contra a repórter hoje?". (Com Correio Braziliense)





Confira a repercussão:





sabia que ia chegar esse dia que vcs iam saber que erraram, felizmente essa culpa eu não carrego #ImpeachmentDeBolsonaro pic.twitter.com/RJPX27ECGr %u2014 raissa (@nivearaiss) February 19, 2020

Olha quem tá chegando pra assumir o cargo! #ImpeachmentDeBolsonaro pic.twitter.com/wgLUqw0tfP %u2014 Rafael (@rafaeldsr90) February 19, 2020

#ImpeachmentDeBolsonaro



Despreparado e incompetente!



Sem noção! F O R A !!! pic.twitter.com/PeUTZwwCMX %u2014 Velma (@Velma16959443) February 19, 2020