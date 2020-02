Reforma administrativa: Paulo Guedes pede desculpas por chamar servidores de 'parasitas'

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

Entenda o caso

Depois de comparar servidores públicos a 'parasitas' , na sexta-feira (7), e da repercussão no fim de semana, que envolveu de setores do governo e da oposição a entidade representativa da, o ministro da Economia,, usou o whatsapp, nesta segunda-feira (10), para enviar mensagens a jornalistas, amigos e familiares para se retratar.Apesar de sedesculpar, o ministro fez questão de destacar que sua declaração foi retirada de contexto e que ele se expressou mal. Segundo o site BR Político, Guedes afirmou que se referiu a servidores 'parasitas' de "em casos extremos.Quando toda a receita vai para salários e nada para saúde, educação e segurança”.Para o jornalista e colunista Luiz Carlos Azedo, a polêmica provocada por Guedes poderá prejudicar a aprovação da reforma administrativa O governo promete para esta semana o envio do texto ao Congresso com as novas regras para regular o desempenho funcional do servidor do Executivo da União. Entre outras mudanças, o governo quer acabar com a estabilidade no serviço público federal.A declaração polêmica de Guedes ocorreu durante seminário, nessa sexta-feira (7), promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro."O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita. Dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais", afirmou Guedes.