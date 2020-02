Bolsonaro diz que só não pode demitir o vice, os demais vão saber 'na hora certa'

(foto: Sérgio Lima/AFP)

O presidenteafirmou que o único integrante do governo que ele não pode demitir é o vice-presidente República,. Bolsonaro não descartou eventuais mudanças nos ministérios. "Nenhum ministro vive ao meu lado preocupado em ser demitido. Se tiver que ser, eu só não posso demitir o Mourão, o resto ali...", disse nesta quarta-feira (5).Bolsonaro negou que tenha exigido do ministro da, a demissão de funcionários esta semana, após outros dois assessores serem dispensados na terça-feira, 4. "Nada. Zero. Ele (Onyx) sabe o que está fazendo", reagiu. "Se tiver que mudar a Casa Civil ou qualquer ministério, você vai saber na hora certa. Não vou partir de especulação", respondeu o presidente sobre eventuais mudanças na pasta.Questionado se pode haver uma reforma ministerial em breve, Bolsonaro respondeu: "Não sei, raciocina". "Tudo o que precisar fazer pelo Brasil, eu farei", disse.Sobre a permanência do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no governo, após críticas internas, o presidente afirmou que "não tem que responder" esse tipo de pergunta. "Toda semana a imprensa demite um ou outro ministro", afirmou.