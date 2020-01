Marinho nega convite para assumir a Casa Civil: 'não tenho nada a ver com isso'

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse desconhecer qualquer indicação para ocupar o cargo de ministro da Casa Civil, no lugar de Onyx Lorenzoni.



Questionado se foi convidado para assumir a pasta, respondeu que "estava voando" e, por isso, não teve acesso a notícias. "Nunca fui convidado a respeito. Não tenho nada a ver com isso", afirmou, após participar de evento no Rio.