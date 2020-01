Lava-Jato denuncia ex-presidente de estaleiro por corrupção e lavagem de dinheiro

Martin Cheah Kok Choon, ex-presidente da Jurong no Brasil e o operador financeiro Guilherme Esteves de Jesus, foram denunciados pelo Ministério Público Federal do Paraná (foto: Divulgação/Jurong do Brasil)



nodenunciou nesta sexta-feira, 31, o ex-presidente dano, e o operador financeiropor corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo sete contratos de afretamento de sondas fechados em 2012 entre a multinacional e a Petrobras. Segundo a, no âmbito de tais contratos foram pagos R$ 43 milhões em propinas sendo que as operações de lavagem feitas pelos acusados no exterior "ultrapassaram o montante de R$ 100 milhões".aponta que o grupo Jurong, por meio de seu então representante, Guilherme Esteves de Jesus, pagouao ex-diretor de Serviços da estatalvia transferências de contas secretas mantidas no paraíso fiscalpara contas que Duque e outros beneficiários mantinham naSegundo o Ministério Público Federal, asconstataram que os pagamentos ilícitos feitos por Guilherme Esteves contaram com o conhecimento e autorização de Martin. Além disso, o operador financeiro repassava parte do "" dos atos de corrupção ao ex-presidente da Jurong.Os valores eram transferidos entre contas não declaradas no, mantidas por ambos em nome de offshores, diz o MPF.Segundo a Lava-Jato, documentação bancária comprova que Guilherme Esteves transferiu mais de US$ 9 milhões para as contas de Martin.A Lava-Jato rastreou os valores ilícitos desviados do Brasil e identificou transferências realizadas no exterior que totalizam US$ 24.507.238,65, equivalente a mais de R$ 100 milhões.De tal valor, cerca de R$ 47 milhões estão bloqueados por causa de pedidos de cooperação da Lava-Jato para a Suíça e Liechtenstein.A Procuradoria pediu àque condene Martin ao pagamento de dano mínimo de US$ 10.366.264,03 para a Petrobras - o equivalente a R$ 43.643.008,191. Segundo a Lava-Jato, o valor corresponde ao total depagas no âmbito dos contratos entre a Jurong e a administração pública federal.Foi pedido ainda o bloqueio de US$ 9.033.710,13 em bens do ex-presidente da multinacional - correspondentes a R$ 38.032.823,021 - relativos ao que foi recebido de Guilherme a partir das operações de lavagem de dinheiro.Em relação ao operador, o valor do bloqueio pedido pela Lava Jato é de US$ 24.507.238,65, correspondente a R$ 103.177.925,442, relativo ao montante utilizado nos atos de corrupção.A reportagem busca contato com a defesa de Guilherme Esteves de Jesus e de Martin Cheah Kok Choon. O espaço está aberto para manifestação.