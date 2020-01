Maia diz que 'acha ótimo' se Bolsonaro mantiver Lorenzoni na Casa Civil

Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados (foto: Evaristo SA/ D.A. Press)

), disse nesta sexta-feira, 31, que acharia "ótimo" a manutenção de, que é do seu partido, na chefia da. Maia, contudo, garantiu que uma eventual saída donão atrapalharia a relação docom o presidente. "Se exonerá-lo, é um problema do governo", declarou.Nos últimos dias, Bolsonaro esvaziou a Casa Civil. Primeiro, exonerou o entãoda Pasta,, e, depois, tornou nula sua nomeação em uma secretaria subordinada ao. Na quinta-feira, 30, o presidente anunciou também que irá transferir o) da Casa Civil para o. Tudo isso ocorreu enquanto Onyx Lorenzoni estava de férias. Bolsonaro e Onyx deverão se encontrar nesta sexta.Sobre isso, Rodrigo Maia procurou afastar qualquer possibilidade de animosidade entre governo e Congresso. "Com a Câmara não vai gerar problema nenhum. Uma coisa é a gente apoiar o trabalho do Onyx, trabalhar em sintonia com ele. Se oresolver mantê-lo no poder eu acho ótimo, será uma decisão boa. Se exonerá-lo, é um problema do governo, nós não vamos pautar a nossa Casa porque o governooualgum funcionário", sustentou, após reunião fechada com investidores no Rio. "Quem tem que avaliar isso é o presidente da República. Eu não tenho que avaliar nomeação de ninguém."Maia foi além e disse que a ida de Onyx aonão partiu da sua. "Donunca foi indicação. O próprio presidente já disse que seus ministros foram todos indicações pessoais dele", comentou o presidente da Câmara. "O DEM tem relação (com Onyx) antes e um respeito enorme pelo trabalho dele. Agora, essa questão de nomear e exonerar não é problema nosso, do, muito menos do DEM."

Congresso

Sobre o ritmo de trabalho no, Rodrigo Maia disse estar torcendo para que a votação doocorra ainda no primeiro semestre. "A parte do pacto está no Senado e esperamos que o Senado vote rápido. Nós estamos prontos para continuar, dar prosseguimento. Reforma administrativa e tributária estão na agenda da", afirmou.