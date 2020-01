PSDB cumprimenta Regina Duarte e ironiza: 'Se fosse com o PT, seria José de Abreu'

(foto: Reprodução Instagram)



O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) cumprimentou Regina Duarte - célebre eleitora da sigla - pela indicação à Secretaria de Cultura. A atriz encontrou o presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira (20) para selar o que ele chamou de "noivado com o governo".









Desejamos toda sorte e bom trabalho à grande atriz Regina Duarte. %u2014 PSDB (@PSDBoficial) January 20, 2020



"Desejamos toda sorte e bom trabalho à grande atriz Regina Duarte", publicou a legenda no Twitter.





Está reclamando de Regina Duarte no Ministério da Cultura? Se fosse com o PT seria o José de Abreu. %u2014 PSDB (@PSDBoficial) January 20, 2020

O tweet, como era de esperar, recebeu uma avalanche de críticas e comentários ácidos, que perfil do PSDB respondeu com bom humor. "Estão reclamando do quê? Se fosse com o PT, seria José de Abreu", postou a legenda.





Segundo interlocutores do presidente, Regina fará uma visita à Secretaria de Cultura nesta quarta-feira (22), com o objetivo de conhecer a estrutura do órgão. Depois disso, espera-se que ela responda se aceitará ou não o convite feito para assumir a pasta.





Um dos mais conhecidos rivais políticos e desafetos da artista, José de Abreu, não poupou alfinetadas à indicação da colega. “A mulher ideal para participar do governo nazista-homofóbico-miliciano”, escreveu o ator no Instagram.





O comentário acompanha o print de um trecho de uma entrevista da namoradinha do Brasil ao jornal O Estado de S.Paulo, concedida em pouco antes do segundo turno das eleições de 2018, em que ela faz elogios a Bolsonaro.









"Encontrei um cara doce, um homem dos anos 50, que faz brincadeiras homofóbicas, mas da boca pra fora, um jeito masculino que vem desde Lobato, que chamava o brasileiro de preguiçoso e dizia que lugar de negro é na cozinha. Sem nenhuma maldade”, disse a global na ocasião.