Lei que autoriza unir carreiras do Judiciário em MG é sancionada

(foto: Rodrigo Clemente / EM / D.A. Press)

O governadorsancionou a lei complementar, aprovada pela, que permite ao Tribunal de Justiça mineiro unificar os quadros de pessoal da. Além da regra, foram publicados no Diário Oficial de sábado (9) decretos abrindoaos orçamentos da Defensoria Pública e tribunais de Justiça Militar e de Contas do estado.Com a unificação das carreiras de primeira e segunda instâncias no Judiciário mineiro, os concursos públicos passam a ocorrer em conjunto. De acordo com o projeto de autoria do, não vai haver aumento na despesa com pessoal, que segundo o relatório do segundo trimestre deste ano foi de cerca de R$ 1 bilhão com 21.684 servidores.O outro projeto de lei do Tribunal de Justiça (), que prevê o que os servidores vêm chamando dedas carreiras, ainda aguarda votação pelo plenário do Legislativo. Não houve acordo porque a reivindicação dos representantes dos servidores, de acabar com o limite de vagas para a evolução na carreira que lhes permitiria ganhos salariais, não foi atendida na versão aprovada em primeiro turno. É este projeto que detalha o quadro de cargos, funções e vencimentos.Zema também publicoutratando de remanejamentos orçamentários. Ele concede R$ 2,4 milhões de suplementação ao TCE, R$ 3 milhões ao Tribunal de Justiça Militar e R$ 2,5 milhões à Defensoria Pública.