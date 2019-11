Eduardo Bolsonaro cita Marielle Franco para criticar liberdade de Lula

Cagam na cabeça da sociedade, ignoram o risco de botar em liberdade 160.000 presos. Não esqueçam que latrocidas,p.ex., cometem seus crimes independente da vítima ser de direita ou esquerda.



Decisão do STF

Filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PSL) citou o caso Marielle Franco para criticar defensores da liberdade do ex-presidente Lula (PT)."Pedem prisão para assassinos de Marielle, mas querem soltar bandidos de seus partidos. Piada", publicou o parlamentar na tarde desta sexta-feira, no Twitter, momentos antes da saída de Lula da sede da Polícia Federal, em Curitiba.Na mensagem, Eduardo Bolsonaro também publicou uma informação falsa sobre a quantidade de presos que podem ser beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe prisões após condenação em segunda instância."Cagam na cabeça da sociedade, ignoram o risco de botar em liberdade 160.000 presos. Não esqueçam que latrocidas, por exemplo, cometem seus crimes independente da vítima ser de direita ou esquerda", publicou.Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a quantidade de presos potencialmente beneficiados pela decisão é 4.895 - número quase 33 vezes menor que os 160 mil mencionados por Eduardo Bolsonaro.Eduardo foi contestado pelo deputado federal por São Paulo Ivan Valente (PSOL): "Mentiroso, não venha com fake news! Você sabe que são 4.800 casos avaliados e não são latrocínios. Lava a boca para falar da Marielle. Vocês têm amigos bandidos milicianos de estimação, como Queiroz e o Adriano Nóbrega. A democracia não aceita covardes que defendem o AI-5".Bolsonaro, então, respondeu: "Ah! Só 4.800, dá nada né deputado defensor de bandido. Nada muda a realidade de que quem trabalha sente no dia de hoje um tapa na cara. Vai lá deputado milionário, peça justiça para Mariele e depois discurse pela soltura de milhares de bandidos só para benefeciar seu líder preso (sic)".Em decisão dessa quinta-feira, o STF proibiu, por seis votos a cinco, a prisão após condenação em segunda instância - caso de Lula. Réus, portanto, só podem cumprir pena depois do trânsido em julgado, quando todos os recursos se esgotarem, incluindo as apelações ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao próprio Supremo.