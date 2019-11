Após briga com Glenn, Augusto Nunes lamenta: 'Pratiquem o convívio dos contrários'

jornalista Augusto Nunes gravou um vídeo, nesta quinta-feira (7), para dar sua versão sobre a briga com o norte-americano e também jornalista, Glenn Greenwald, durante o Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan. Nunes lamentou o fato e recomendou que todos "pratiquem o convívio dos contrários". nesta quinta-feira (7), para dar sua versão sobre a briga com o norte-americano e também jornalista, Glenn Greenwald, durante o Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan.

"Desde o começo da minha carreira eu pratico, e recomendo que todos pratiquem, o convívio dos contrários. Lamento o ocorrido e peço aos ouvintes, telespectadores e leitores, que evitem traduzir em atos físicos, discordâncias políticas ou mesmo a indignação provocada por insolências inaceitáveis", disse.

Os Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan, Augusto Nunes criticou a instituição familiar de Glenn e quem cuida de seus dois filhos. O norte-americano é casado com o deputado federal David Miranda (Psol-RJ). Em 1º de setembro deste ano, no programa, da Rádio Jovem Pan, Augusto Nunes criticou a instituição familiar de Glenn e quem cuida de seus dois filhos. O norte-americano é casado com o deputado federal David Miranda (Psol-RJ).

“O Glenn Greenwald passa o dia dando chiliques no Twitter, ou trabalhando de receptador de mensagens roubadas. Esse David fica em Brasília lidando com rachadinhas, que essa é a suspeita aí, que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores devia investigar”, disse Nunes na ocasião.

Glenn não sabia da participação de Nunes no programa e, ao saber, aceitou a participação. Desde então, os jornalistas trocam farpas nas redes sociais. Nesta quinta, segundo a jornalista Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo,

Quando Glenn lembrou do comentário de Nunes, ele retrucou dizendo que o fez em tom bem humorado e com ironias. O norte-americano seguiu chamando o colega de covarde, quando foi agredido fisicamente com dois tapas, sendo que um deles atingiu o rosto do estrangeiro. Glenn respondeu com um soco, mas errou o golpe.

Rapidamente, os participantes separaram os envolvidos e o Pânico saiu do ar. Depois de alguns minutos, o programa foi retomado com a presença de Glenn e sem Augusto Nunes.