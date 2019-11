Jornalista Augusto Nunes dá tapa na cara de Greenwald ao vivo; assista

O jornalista Augusto Nunes, comentarista do Jornal da Record, agrediu o americano Glenn Greenwald, um dos fundadores do The Intercept, com um tapa no rosto, após discussão ao vivo, no programa Pânico, da rádio da Jovem Pan.









"Você é um covarde!", disse Glenn. "Covarde, mas apanhou na cara", rebateu Augusto Nunes.

André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, separou a briga. O empresário é o suplente do deputado federal Flávio Bolsonaro (PSL)







Mesmo contido, Glenn conseguiu reagir e acertou um soco de raspão em Augusto.

O programa foi interrompido por cerca de 15 minutos, até que a confusão fosse contida.