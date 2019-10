Bolsonaro se desculpa por vídeo do leão com hienas: 'Por vezes erro'

(foto: Reprodução Twitter / Antonio Cruz/Agencia Brasil)

Desculpas ao STF

O presidenteafirmou na manhã desta terça-feira (29) que “por vezes” erra, mas tem a “humildade de pedir, corrigir e seguir em frente”.Por meio de nota divulgada no Facebook, ele disse ainda que suas falhas são potencializadas “para desgastar o governo” e completa: “ Paciência, sabia que o jogo era bruto, a cobiça pelo poder é enorme”, disse.ao qual o presidente se refere foi a divulgação em suas redes sociais de umem queé apresentado como ume seus adversários e até integrantes de partidos aliados, da mídia e do Superior Tribunal Federal (STF) são estampados no rosto deque tentam atacá-lo. Ele apagou o post cerca de duas horas depois da divulgação.Ao falar especificamente do vídeo, Bolsonaro citou somente o STF e disse em entrevista ao Estado de São Paulo, durante viagem à Arábia Saudita, que iria se retratar.“Mepublicamente ao, a quem por ventura ficou ofendido. Foi uma injustiça, sim, corrigimos e vamos publicar uma matéria que leva para esse lado das desculpas. Erramos e haverá retratação”causou fortes reações no STF. O decano da Corte, C, afirmou que o ‘atrevimento presidencial’ parece não ter limites. “É imperioso que o senhor Presidente da República - que não é um ‘monarca presidencial’, como se o nosso País absurdamente fosse uma selva na qual o Leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados - saiba que, em uma sociedade civilizada e de perfil democrático, jamais haverá cidadãos livres sem um Poder Judiciário independente, como o é a magistratura do Brasil”, registrou em nota.Depois da publicação, políticos e comentaristas nas redes sociais especularam que o vídeo seria mais uma publicação do vereadorno perfil do pai, que com o pedido de desculpas, assume a responsabilidade pela postagem.Questionado sobre a autoria da mensagem, Bolsonaro disse que não se pode culpar Carlos e que mais pessoas tem a senha do seu Twitter. "A responsabilidade é minha", afirmou.- *PR Jair Bolsonaro*- *Em 2015 resolvi disputar a Presidência da República em 2018*.- Poucos acreditararm que eu estivesse realmente com esse propósito, afinal eu poderia me reeleger deputado ainda por várias vezes.- Aconteceu, vocês me elegeram, assumi, montei a equipe de ministros e estamos no 10° mês de governo.- Não medimos esforços para melhorar o nosso Brasil. Os números da economia, segurança, turismo, infraestrutura, entre outros, mostram que estamos melhorando.- Sei que por vezes erro e falho e isso é potencializado para desgastar o governo. Paciência, sabia que o jogo era bruto, a cobiça pelo Poder é enorme.- Porém, tenho a humildade de pedir desculpas, corrigir e seguir em frente.- Depois de passar pelo Japão, China, Emirados Árabes Unidos e Catar, agora me encontro na Arábia Saudita, nosso último país a ser visitado.- Assinamos vários acordos, somos muito queridos por todos. O Brasil é um país rico, mas ainda com muitos pobres.- Temos um potencial enorme, talvez, no conjunto, o maior de todos.- Com fé, trabalho e Deus no coração seremos uma grande Nação.- *Um abraço a todos*.