Bolsonaro posta vídeo em que é leão se defendendo de 'hienas da oposição'

Na tarde desta terça-feira (28), o presidentepostou um vídeo no Twitter que mostra um leão se defendendo de um grande grupo de hienas. No vídeo, o leão representa o presidente, enquanto as hienas representariam opositores do governo, como o(STF), a(OAB), partidos de esquerda como, além da própria sigla do presidente, o

Na legenda da postagem, o presidente escreveu: "Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Equador... Mais que a vida, a nossa liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". No vídeo, algumas hienas representam veículos de imprensa como a rede Globo e o jornal Folha de S. Paulo, enquanto outras assumem o papel de movimentos sindicais e sociais, como ae o movimento feminista.

Próximo do fim do vídeo, outro leão aparece, nomeado de "Conservador Patriota", para ajudar o "presidente". Com isso, aparecem os dizeres: "Vamos apoiar o nosso presidente até o fim! E não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso".

A conta oficial do PSOL no Twitter respondeu a postagem afirmando que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC), filho do presidente, havia postado o vídeo. Alguns internautas responderam postando montagens satirizando a relação entre um leão e o presidente. Enquanto isso, outros postaram mensagens de apoio a Bolsonaro.

