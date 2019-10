Após repercussão negativa, Bolsonaro apaga vídeo de leão e hienas

(foto: Reprodução/Twitter)

A conta oficial do presidenteno Twitter apagou um vídeo que mostrava umse defendendo de um grupo de. No vídeo, postado na tarde desta segunda-feira (28), o leão representava o presidente, enquanto as hienas faziam o papel de supostos opositores ao governo, como o(STF) e a(ONU). Outros animais representavam partidos de esquerda, a exemplo de, enquanto outros eram veículos de imprensa como aRede Globo e o jornal Folha de S.Paulo. Até o próprio partido de Bolsonaro, o, aparece na montagem.

Em vídeo no Twitter, Bolsonaro sugere que é leão atacado por hienas do PT ao MBLhttps://t.co/bQi4IZCgsR pic.twitter.com/OwHEPbfUzJ %u2014 Diario de Pernambuco (@DiarioPE) October 28, 2019

Em resposta à publicação do presidente, a conta oficial do PSOL no Twitter afirmou que o responsável pelo vídeo era o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC). Alguns internautas satirizaram o vídeo, postando montagens com o presidente e os filhos. Na postagem original, alguns apoiadores do presidente também haviam se manifestado.

Caiu na rede: o mito, o leão, o Queiroz e o Jair. pic.twitter.com/aUd1cOVuMX %u2014 George Marques (@GeorgMarques) October 28, 2019

Conservador patriota saindo na rua amanhã pic.twitter.com/Ou54CKC4E1 %u2014 Mussum Alive (@MussumAlive) October 28, 2019

DEPOIS DE POSTAR VÍDEO EM SEU TUITER, BOLSONARO VIRA GAROTO PROPAGANDA DA PARMALAT. pic.twitter.com/dY1k2mCYsb %u2014 JOAQUIN TEIXEIRA %u2741 (@JOAQUINTDASILVA) October 28, 2019

Logo depois do vídeo ser apagado, Bolsonaro postou uma lista de acordos firmados com o emir Tamin bin Hamad Al-Thani, do Catar. O presidente está em viagem pela Ásia e o Oriente Médio há uma semana, em busca de atrair investimento estrangeiro.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz