Subprocurador defende 'evolução da ética da intenção para a ética de resultados'

(foto: Ascom CFMV)

Exemplos de Compliance

O subprocurador-geral da- membro da(5CCR) -, declarou, no, que "é preciso evoluir da ética da intenção para a ética de resultados".Representante dono evento,sustentou que a ética da intenção "relaciona-se com princípios que, no cotidiano, pouco se traduzem em ações", enquanto a ética de resultados "estabelece critérios para se alcançar resultados efetivos no combate à corrupção estatal e para fomentar boas práticas no setor público".O subprocurador-geral participou dona quinta-feira, 17, promovido pelaSegundo informações divulgadas pela, o evento teve como propósito discutir "boas práticas de ética e integridade nos órgãos dee da".Para o, "é preciso fomentar, de forma contínua, medidas de prevenção e combate à corrupção a fim de possibilitar que ocumpra seu papel de forma eficiente".Compliance, segundo explicou, "é um conjunto de normas organizacionais, que incluem ferramentas e condutas voltadas a fazer o que é certo".Porém, fazer o que é certo nem sempre é uma coisa óbvia, pontuou o subprocurador."Muitas vezes surgem dúvidas, em especial na realização de políticas públicas. Por isso, é preciso considerar também os atributos da pessoa humana, como a honestidade e o papel que cada um exerce, para que seja possível entender a riqueza da integridade", anotou.Para, procuradora-chefe da(ENAP), a solução para o problema da corrupção "passa por impor deveres de compliance na administração pública".Ela avalia que tal medida "deve seguir os moldes do que é aplicado a empresas privadas, que são obrigadas a não somente implementar determinadas medidas de integridade, mas também periodicamente prestar contas a órgãos reguladores"."Precisamos refletir sobre a adequação e o êxito das regras que adotamos e a nossa capacidade de seguirmos avançando no sentido da probidade no setor público", apontou.Ainda segundo as informações divulgadas pela Secretaria deda, subcorregedora de, enalteceu o exemplo como principal meio para uma mudança na cultura organizacional, com foco na atuação correta do agente público.Montenegro complementou com outras medidas e boas práticas no combate ao que classificou como "ambiente de corrupção sistêmica" - entre elas, investimento em educação, ativação de canais para participação comunitária na tomada de decisões e o controle social."Somente mediante a implementação dessas medidas, a mudança efetiva poderá ocorrer", considera a subcorregedora desubstituta daO subprocuradorcitou ainda três exemplos de compliance que poderiam ser aplicados no setor público brasileiro.O primeiro, segundo ele, diz respeito ao grupo de estados contra a corrupção, no âmbito da(UE), que imprime esforços supraestatais no combate a ilícitos deste tipo nos países membros.destacou também o conjunto de princípios seguidos por países parlamentaristas desdeque resultou, por exemplo, na renúncia do ministro dofrancês em, após descoberta de jantares sofisticados pagos com dinheiro público.Ele assinalou, ainda, a recomendação do(OCDE) sobre integridade pública, que prevê "o alinhamento consistente e adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no âmbito da administração pública".