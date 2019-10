FHC: democracia não é apenas existir eleição

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta sexta-feira, 18, que "uma democracia não é apenas existir eleição". "Você foi eleito no dia da eleição. Depois tem que todo dia convencer que você está exercendo um certo tipo de ação em função dos interesses da sociedade", disse, durante o Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada.



FHC afirmou que há hoje no mundo governos apontados como populistas, mas disse que o populismo atual é diferente daquele visto no passado, em especial na América Latina. "O populismo antes queria incluir, hoje ele é excludente", afirmou.



O ex-presidente disse, ainda, que o mundo hoje é interligado por "meios que não são os tradicionais" e citou que usa o Twitter para aprender. "Eu tento fazer uma coisa que é desnecessária: dizer em poucas palavras alguma coisa. Não tem que dizer nada", disse.



O presidente Jair Bolsonaro utiliza o Twitter como uma plataforma de comunicação sobre seu governo. A rede também é diariamente utilizada pelos seus filhos e muitas postagens deram origem a crises dentro do governo.



Partidos



De acordo com o ex-presidente, os partidos políticos em todo o mundo estão hoje em perigo, visto que as pessoas se organizam e se unem por meio da internet.



"A diversidade era antes organizada em partidos e hoje ela está fragmentada", disse. FHC citou, como exemplo, o movimento dos coletes amarelos, na França, uma onda de protesto de origem espontânea que começou ano passado.