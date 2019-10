Delegado Waldir culpa conduta de Bolsonaro por crise no PSL

(foto: Renato Costa /Framephoto/Estadão)

Questionado sobre a origem da disputa interna do, o(GO) disse quequer as chaves do cofre da legenda. A manifestação ocorreu após a convenção extraordinária da sigla, na manhã desta sexta-feira (18/10), na sede nacional, em Brasília. Para o parlamentar, a família Bolsonaro quer tomar a agremiação para si.





A pergunta foi o que ele considerava como motivo do racha no partido. "A conduta do presidente da República", disparou. Em seguida, prosseguiu. "Pela busca da chave do cofre do partido. Ele fez isso atacando o nosso presidente. Tentando enfraquecer o presidente (do partido)para, dessa forma, tomar o controle, nos próximos anos tem eleições e ele queria o controle de todos os diretórios do partido do país", afirmou.

Delegado Waldir disse, ainda, que Bolsonaro pediu a cabeça do parlamentar em Goiás. "A pedido do governador Ronaldo Caiado e do líder (do governo na Câmara) Vitor Hugo (PSL-GO). Eles pediram ao presidente Luciano Bivar a minha cabeça no Estado. Góias é um dos locais que o partido mais filiou pessoas. Com maior qualidade", explicou.

"Não sei por qual razão ele fez esse pedido, traindo a minha conduta de lealdade e fidelidade a ele", completou. Em seguida, questionado se Bolsonaro deveria sair do partido, ele disse que seria decisão dele.