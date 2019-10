Presidente do PSL, Luciano Bivar, é alvo de buscas e apreensões da PF

(foto: Luis Macedo/Acervo Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (15/10), nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao presidente do PSL, Luciano Bivar. A Operação Guinhol investiga esquema de candidaturas laranjas e de desvio do fundo partidário destinado à candidaturas femininas do partido na última eleição em Pernambuco. O inquérito foi aberto a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado.





De acordo com a PF, representantes locais doteriam ocultado, disfarçado e omitidooriundos do fundo partidário. “Especialmente os destinados às candidaturas de mulheres, após verificação preliminar de informações que foram fartamente difundidas pelos órgãos de imprensa nacional”, diz a nota da corporação.





Os mandados na operação buscam provas de burla ao emprego dos recursos destinados às candidaturas de mulheres. “Tendo em vista que ao menos 30% dos valores do Fundo Partidário deveriam ser empregados na campanha das candidatas do sexo feminino, havendo indícios de que tais valores foram aplicados de forma fictícia objetivando o seu desvio para livre aplicação do partido e de seus gestores”, conclui a PF.





O inquérito na Justiça Eleitoral investiga a prática dos crimes eleitorais e de organização criminosa. O nome da Operação Guinhol é uma referência a um marionete, personagem do teatro de fantoches criado no século 19 diante da possibilidade de candidatas terem sido utilizadas exclusivamente para movimentar transações financeiras escusas