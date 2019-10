Operação da PF contra Luciano Bivar foi pedida em agosto

Deputados ligados a Bivar atribuem a operação a uma espécie de retaliação de Jair Bolsonaro (foto: Bruna Monteiro Esp.DP/DP/D. A. Press)

Defesa

A operação de busca e apreensão em endereços ligados ao presidente do, deputado(PE), havia sido pedida em agosto pela. A autorização dachegou a ser negada em primeira instância, mas foi dada peloapós orecorrer.ligados ao dirigente do partido atribuem a operação a uma espécie de retaliação do presidente, que discute deixar a legenda., deflagrada na manhã desta terça-feira, apura supostas fraudes na aplicação de recursos destinados a candidaturas femininas em. Segundo a, há indícios de que o dinheiro público destinado às campanhas foi usado "de forma fictícia" e "desviado para livre aplicação do partido e de seus gestores".A investigação começou em março e foi autorizada peloapós suspeitas envolvendo a campanha da candidata à deputada federal, que teria atuado como "laranja" para receberde verba pública eleitoral."Representantes locais de partido político teriam ocultado/disfarçado/omitido movimentações de recursos financeiros oriundos do fundo partidário, especialmente os destinados às candidaturas de mulheres", diz aApós a operação, o advogado, que tem aconselhado, disse que a operação contralogo após as desavenças públicas com o presidente foi uma "coincidência". Ele não descarta, porém, que as investigações possam futuramente ser usadas como justificativa para uma saída dee de deputados aliados do"Foi uma coincidência. Mas atambém está atenta. Naturalmente, se alguma coisa for desvendada negativamente em face da direção doem, a lei será aplicada. Se isso tiver relação com a direção nacional (do), dessa atual gestão, naturalmente também será utilizada (na discussão sobre a saída de Bolsonaro do partido). Mas isso é uma decisão da", afirmou, que é ex-ministro do, em entrevista à Rádio Gaúcha.A defesa do presidente doe do partido em Pernambuco se manifestou sobre o mandado de busca e apreensão deflagrado nesta terça e afirma que "vê a situação fora de contexto".Na nota, divulgada pela assessoria de, o, que responde pela defesa do deputado e doem, "enfatiza que o inquérito já se estende há 10 meses, já foram ouvidas diversas testemunhas e não há indícios de fraude no processo eleitoral". Para a defesa, a "busca é uma inversão da lógica da investigação, vista com muita estranheza pelo Escritório, principalmente por se estar vivenciando um momento de turbulência política".