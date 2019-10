MP de Minas denuncia ministro do Turismo e mais 10 por candidaturas laranjas em 2018

Ao todo, segundo a denúncia, do total de cerca de R260 mil recebidos pelas candidatas, R$ 192.950 não tiveram a utilização comprovada nas campanhas delas e foram destinados a outros candidatos."Pelas provas produzidas nos autos chegou-se à conclusão de que o esquema tinha duas principais lideranças diretas, o beneficiado denunciado (professor) Irineu, e uma liderança direta, o Marcelo (Álvaro Antônio)", afirmou o procurador Fernando Abreu.

“Chegou-se a conclusão, de que todas as informações da campanha passavam de seus assessores para ele (Marcelo Álvaro) para que se pudesse ser desenvolvida toda a infraestrutura dos crimes que foram praticados com o objetivo de utilização dos recursos de candidatas femininas para o custeio de outros candidatos”, afirmou o promotor.

Marcelo Álvaro Antônio



Deputado estadual Professor Irineu

Demais denunciados

Além do ministro e do deputado, foram denunciados Lilian Bernardino de Almeida Marchezini, Naftali Tamar de Oliveira Neres, Roberto Silva Soares, Reginaldo Donizete Soares, Marcelo Raid Soares, Camila Fernandes Rosa, Débora Gomes da Silveira, Mateus Von Rondon Martins e Haissander Souza de Paula.O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ainda não foi notificado oficialmente da decisão, mas reafirma sua confiança na Justiça e reforça sua convicção de que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada.Assim como vem declarando desde o início da investigação, que teve como base uma campanha difamatória e mentirosa, o ministro reitera que não cometeu qualquer irregularidade na campanha eleitoral de 2018. O ministro está focado em seu trabalho à frente do Ministério do Turismo e segue sua agenda normalmente.O deputado estadual Professor Irineu recebeu com surpresa a notícia do seu indiciamento, hoje pela manhã, por parte da Polícia Federal. O deputado destaca que sua prestação de contas de campanha foi aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG).Apesar da surpresa, o deputado estadual manifesta sua confiança e respeito à Polícia Federal e ao Ministério Público, e se mantém tranquilo com relação ao desdobramento das apurações.O deputado segue com a serenidade da lisura de todos os seus atos.A reportagem busca contato com os demais denunciados.