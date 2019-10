Partido Novo oferece boné, camisa e caneca por novos filiados

(foto: Novo / Divulgação)

lançou, nesta terça-feira (1), a campanha ', com brindes para apoiadores que atingirem metas de indicação de novos filiados. A campanha terá duração de um mês e tem, entre as premiações, bonés, canecas e camisas.

Os filiados ao partido pagam mensalidade de, sendo o valor anual de R. Além disso, o site do Novo aceita doações e filiações com valores superiores a esses. No próprio texto da campanha, o partido diz que os brindes são incentivos aos seus apoiadores.

"O Novo é o único partido que não utiliza dinheiro público e, por isso, precisamos de você para continuar crescendo e fazendo as mudanças que o Brasil precisa", diz o texto no site do Novo.

Nas metas por brindes, dois a três novos filiados indicados garantem ao apoiador um boné do partido, que custa R$ 69,90 na loja virtual no site. De quatro a cinco novos filiados garantem como brinder uma camisa polo laranja, que pode ser encontrada por R$ 79,90 na loja.

Para seis ou mais novas indicações que se filiem, os apoiadores ganham uma camisa polo e uma caneca vendida por R$ 29,90 na loja virtual. Quem atingir este patamar até o dia 20 de outubro, ganha a opção de trocar o brinde por um covite para o 5º Encontro Nacional do Novo, que deve acontecer em 26 de outubro, em São Paulo.

A ação de filiação ao partido não pode ser considerada ilegal porque, segundo a Lei Eleitoral, não se trata de campanha eleitoral. Esta só pode ser feita a partir do dia 15 de agosto de cada ano eleitoral. A Lei dos Partidos Políticos prevê que os partidos podem estabelecer prazos de filiação e organizar campanhas próprias para atrair filiados.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa