CNI/Ibope mostra que metade da população desaprova governo Bolsonaro

(foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

Nova pesquisacontratada pelade avaliação do governo do presidentemostra que o número de pessoas que aprovam ou desaprovam o governo está no mesmo patamar do último levantamento, divulgado em junho. A quantidade da população que avalia acomo ruim ou péssima ficou em 34% ante 32% anteriormente.Já quem considera a administração como ótima ou boa caiu de 32% para 31%. Já a percepção de que a condução do país é regular permaneceu no mesmo índice, de 32%. Ada pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





A pesquisa ainda mostra que 55% das pessoas ouvidas afirmaram não confiar em Bolsonaro e outros 42% confiam. Os números são os mesmos registrados na última pesquisa. Os dados apurados ainda revelam que 50% desaprovam a gestão do capitão reformado e 44% aprovam. Os que não sabem ou não responderam somam 6%.





A pesquisa CNI/Ibope ainda revela que para 37% dos entrevistados o restante do mandato de Bolsonaro será ótimo ou bom. Na pesquisa anterior eram 39%. Para 31% a gestão do presidente será ruim ou péssima. No levantamento anterior esse número era de 29%.





A pesquisa ainda apontou que a Região Nordeste do país é a menos afeita à figura de Bolsonaro e lhe aplica os índices mais baixos de popularidade, onde 20% avaliam o governo como ótimo ou bom e 47% avaliam como ruim ou péssimo.





Já na Região Sul do Brasil, Bolsonaro recebeu a maior queda de popularidade. Parcela que considera a atual administração ótima ou boa caiu de 52% para 36%, enquanto os que a percebem como ruim ou péssima subiu de 18% para 28%.



Áreas do governo





A pesquisa CNI/Ibope também avaliou a atuação do governo em nove áreas. A segurança pública segue como área mais bem avaliada, aprovada por 51% dos brasileiros, seguida da educação (44%), de combate à inflação (42%) e meio ambiente (40%). O combate à fome e à pobreza tem avaliação positiva de 38%; a saúde, de 38%; o combate ao desemprego, de 36%; os impostos, de 32%; e os juros, de 31%.