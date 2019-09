Pesquisa aponta deputadas do PSL e do PT como favoritas à Prefeitura de Juiz de Fora

Delegada Sheila é deputada estadual e Margarida Salomão, federal (foto: ALMG/Divulgação/Câmara dos Deputados/Divulgação ) Pesquisa feita pelo Instituto Paraná mostrou que a deputada estadual Delegada Sheila (PSL) e a deputada federal Margarida Salomão (PT) são as candidatas mais cotadas para ocupar a Prefeitura de Juiz de Fora. feita pelomostrou que a deputada estaduale a deputada federalsão as candidatas mais cotadas para ocupar a Prefeitura de Juiz de Fora.





Em seguida, aparecem o empresário Wilson da Rezato (PSB), com 15,8% da intenções de voto; o deputado estadual Noraldino Júnior (PSC), com 8,4%; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Sebastião Helvécio, com 5,4%; o atual prefeito Antônio Almas (PSDB), com 4,2%; o presidente da Santa Casa, Renato Lures, com 2%; o empresário Renato Machado, com 1,4%; e o presidente da Unimed Juiz de Fora, Hugo Borges, com 0,3%.





O instituto também perguntou aos eleitores como eles avaliam os governos federal, estadual e municipal. O governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi avaliado por 37,6% dos entrevistados como ruim e péssimo; por 30,5% como bom e ótimo, enquanto 30,4% avaliam como regular. Quando perguntados apenas se aprovam ou desaprovam, 50,7% disseram que desaprovam e 44,5% que aprovam.





O governo de Romeu Zema (Novo) em Minasfoi apontado por 39,9% como ótimo e bom; por 24,3% ruim e péssima e por 32,8% como regular. Além disso, 60,4% disseram que aprovam a administração do governador e 32,6% desaprovam.





A situação da atual administração municipal de Juiz de Fora foi avaliada como ruim e péssima por 45,9% dos eleitores; boa e ótima por 17,9%; e regular por 33,2%. Além disso, 35,4% aprovam o governo do prefeito Antônio Almas e 58,8% desaprovam.





Foram ouvidos 641 eleitores, entre 29 de agosto a 1º de setembro de 2019. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.