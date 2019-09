Não medir as palavras atrapalha Bolsonaro, diz pesquisa

(foto: Alan Santos/PR)

Mais uma pesquisa buscando avaliar o desempenho do presidentefoi divulgada na manhã desta terça-feira. Dessa vez, aprocurou saber qual a percepção que o público tem da comunicação do presidente.Para tanto, foram feitas duas perguntas. A primeira, quis saber se o fato de o presidente nãomais ajuda ou atrapalha o seu governo. A maioria respondeu (69,5%) que mais atrapalha, enquanto 23,8% disseram que mais ajuda. Outros 6,7% não souberam ou não opinaram sobre o assunto.A segunda pergunta do levantamento é se as declarações do presidente são feitas. De novo, para a grande maioria (58,4%), sim; 35,3% disseram que não, enquanto 6,3% não opinaram ou não souberam responder.A pesquisa ouviu 2.080 pessoas, em 170 municípios, em 26 estados e no DF, entre os dias 11 e 14 de stembro.é de 95%, com margem de rro de 2% para os resultados gerais.