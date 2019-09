Deputado propõe título de cidadão honorário de Minas ao governador do Rio, Wilson Witzel

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em meio a polêmicas relacionadas à sua política de segurança pública, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pode ser agraciado com o título de cidadão honorário de Minas Gerais. O pedido foi feito pelo deputado Noraldino Júnior no início deste mês – o Requerimento 2.658/19 publicado no Minas Gerais em 6 de setembro. Ambos são do mesmo partido, o PSC.





Segundo Noraldino, a homenagem foi motivada pela presteza e apoio de Witzel aos trabalhos deàs vítimas doda Vale, em. Bombeiros e aeronaves do estado fluminense participaram da força-tarefa destacada para atuar na região. A tragédia ocorreu em 25 de janeiro. Na próxima quarta-feira, 25, o desastre completa oito meses. Vinte e uma pessoas ainda seguem desaparecidas e 249 mortes foram confirmadas.





“Ele foi o primeiro que mobilizou todo o apoio e acompanhou os desdobramentos dos fatos em Minas. Isso, por si só, já é suficiente para todo mineiro concordar com a homenagem”, afirmou.



O deputado mineiro negou que a homenagem tenha qualquer relação com as posturas sobre segurança pública do governador fluminense, consideradas polêmicas. O parlamentar considera que pelo fato de se tratar de figura política podem haver posições contrárias ao nome.



“A segurança pública do Rio é um fato sensível há várias décadas, como o episódio triste do fim de semana (a morte da menina Ágatha) ou quando profissionais da segurança são baleados em trabalho pelo crime organizado. Enfim, são episódios lamentáveis”.

Tramitação

A votação da concessão da honraria está na pauta desta terça-feira da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No último dia 17, o deputado Sargento Rodrigues (PTB) apresentou requerimento e ela foi retirada da pauta.





Se aprovado, o pedido para que Wilson Witzel seja homenageado será lido no plenário e encaminhado ao governador Romeu Zema (Novo) que dará a palavra final.