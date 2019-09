'Witzel é um sociopata que deveria estar preso', diz Boulos em entrevista

(foto: Reprodução/Jovem Pan)

ex-candidato à Presidência da República, criticou nesta segunda-feira, o governador do Rio de Janeiro,durante o programa





Para Boulos, a política de segurança pública de Witze “não é o remédio, é o veneno”. Ele acrescentou que o combate ao tráfico e aodeve ser feito usando. “É preciso uma integração das polícias. Não adianta ver aviãozinho da favela e achar que é o problema da”, explicou.Ao falar sobre a morte da meninanoBoulos atacou a política de segurança aplicada pelo governador. "Política de segurança pública não se faz com tiro, porrada e bomba. O”, afirmou. “Ele deve ser preso por."Em sua conta no, Boulos ainda reforçou a opinião dada no programa. “A polícia do Rio, orientada pora atirar na cabecinha, matou a pequena Ágatha, de 8 anos. Ele é o responsável pelo assassinato. Precisa ser processado e afastado do cargo imediatamente. Alguém tem que deter esse sociopata criminoso”, declarou.Boulos ainda comentou o fato de a guerra do tráfico estar fazendo vítimas nas comunidades. Na sua visão, a comoção seria diferente caso a garota assassinada fosse de outra classe social. “Se uma criança de oito anos tomasse um tiro nos, teríamos uma manifestação dede pessoas no domingo”, afirmou o ex-presidenciável. “Algumas violências são sentidas com mais dor do que outras”, lamentou.

Além das declarações, o político discutiu com o análista político Flavio Morgenstern durante o programa ao vivo.

Veja Vídeo:

#VaiTerBoulos

Concordo!! %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFD%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFD%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFDo cara é um demente!! %u2014 maura (@maura3004) September 23, 2019

Não gosto do Boulos mas ele ta certo, nunca imaginei isso #VaiTerBoulos %u2014 Reinaldo Soares (@soaresron) September 23, 2019

Uma boa oratória, um belo marketing pessoal mas um Hipócrita.#VaiTerBoulos #SegundaDetremuraSDV %u2014 Matheuzao (@matheuzaodamasa) September 23, 2019

#VaiTerBoulos esse Boulos pensa que engana alguém com esse papinho...nojo desses socialistas! %u2014 Ju Andrade (@JuAndra12355895) September 23, 2019

#VaiTerBoulos ficou no primeiro lugar entre osnesta segunda-feira. Internautas dividem opiniõesa opinião do ex-canditado.* A estgiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.