Bezerra diz que colocou à disposição cargo de líder do governo no Senado

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil )

(MDB-PE), admitiu entregar o cargo de liderança após ser alvo da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 19. A PF realizou buscas no gabinete de Bezerra. O apartamento do senador e o gabinete do(DEM-PE), filho do senador, também foram alvos de buscas, além de endereços em Pernambuco ligados aos dois.As ações fazem parte da Operação Desintegração, desdobramento da, e foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (). A PF apura um suposto esquema de propinas pagas por empreiteiras que executavam obras custeadas com recursos públicos em favor de autoridades."Tomei a iniciativa de colocar à disposição o cargo de líder do governo para que o governo possa ao longo dos próximos dias fazer uma avaliação se não seria o momento de proceder uma nova escolha ou não", disse Bezerra em entrevista na entrada do prédio onde mora, emEle reforçou que a decisão será tomada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros(Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). "Todos estão querendo aprofundar a análise do que foi baseado todas essas ações que nós fomos vítimas no dia de hoje para que o governo possa se manifestar."Bezerra se comprometeu em, mesmo deixando o cargo, ajudar o governo na agenda de reformas no Senado. O parlamentar ainda apontou que seus advogados avaliaram a busca dacomo "muito extensa e desnecessária".Em nota, a defesa do senador pontuou que aopinou contra a busca porque "a medida terá pouca utilidade prática". Na entrevista, Bezerra diz que a investigação corre há muito tempo, que está à disposição da Justiça e manifestou expectativa no arquivamento do inquérito."Esses são fatos que já vão completar oito, seis anos, e que estão sobhá muito tempo e que, portanto, vamos, no devido curso do processo legal, prestar todas as informações. E temos certeza, como outros inquéritos, eles vão ter o mesmo destino, que será o arquivamento", finalizou o parlamentar.