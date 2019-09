Prefeitura de Mariana é alvo de operação da Polícia Civil

Mandados de busca e apreensão se deram em setores do departamento de documentação e arquivo da prefeitura (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais) Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, na manhã desta quarta-feira, a terceira fase da Operação Curupira. A corporação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em setores do departamento de documentação e arquivo da Prefeitura de Mariana, na Região Central do estado. Os agentes apreenderam documentos e computadores, que, segundo a PCMG, podem confirmar fraudes em concessão de licenças ambientais pelo Executivo. ) realizou, na manhã desta quarta-feira, a terceira fase da Operação. A corporação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em setores do departamento de documentação e arquivo da, nado estado. Os agentes apreenderam documentos e computadores, que, segundo a, podem confirmar fraudes em concessão de licenças ambientais pelo









A operação teve início em 23 de maio deste ano, em quatro cidades: Barão de Cocais, Belo Horizonte, Mariana e Santa Bárbara. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. A empresa suspeita cometer os crimes de extração de minério de ferro, falsidade ideológica em documento ambiental, intervenção em Área de Preservação Permanente (APA) e associação criminosa é a Transthomasi Mineração.





Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Mariana, na residência do secretário de Meio Ambiente da cidade e de fiscais do município, suspeitos de desrespeitar os atos de fiscalização. Já a segunda etapa da Curupira aconteceu em 27 de agosto . Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Na ocasião, as determinações foram cumpridas na, na residência do sda cidade e de fiscais do município, suspeitos de desrespeitar os atos de fiscalização.

Em nota enviada à reportagem, o prefeito Duarte Eustáquio Júnior (Cidadania) se defendeu: “Nós somos favoráveis a qualquer tipo de investigação, seja pela Polícia Militar, Polícia Civil, pela população ou por Câmara de Vereadores. O nosso governo não tem compromisso com o erro. Já abrimos um processo administrativo para identificar supostas e eventuais falhas dos servidores, sejam eles nomeados ou efetivos. Demos um prazo de até 90 dias para finalizar o processo. Tomaremos as devidas precauções e decisões de acordo com o que for apresentado no processo administrativo. Ressalto que a licença passou pelo crivo do Codema e estamos dando andamento nas ações. Assim que finalizado, seguiremos qualquer recomendação da Justiça”.