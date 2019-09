Câmara está sem luz desde meio-dia; causas do apagão ainda não foram identificadas

Além do plenário, foram atingidos também corredores adjacentes, gabinetes próximos ao Salão Verde e o comitê de imprensa (foto: Celso Júnior/Estadão Conteúdo)

O prédio principal daestá sem luz desde o meio-dia desta quarta-feira. O plenário darealizava uma sessão da comissão geral marcada para comemorar aquando picos de luz aconteceram e, em seguida, a energia elétrica acabou.De acordo com a assessoria de imprensa da, a falta de luz atinge apenas o prédio principal da. Ainda não se sabe o que causou o apagão e quando a energia será restabelecia. A assessoria informou ainda que uma equipe técnica está verificando as instalações elétricas para determinar o que aconteceu e que não há expectativa de quando a energia será religada.Além do plenário, foram atingidos também corredores adjacentes, gabinetes próximos aoe o comitê de imprensa.