Carlos Bolsonaro pede licença não remunerada da Câmara do Rio

(foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO)

O vereador(PSC), filho "02" do presidente Jair Bolsonaro, pediunão remunerada na Câmara Municipal do Rio. O motivo não foi informado, assim como o prazo em que o vereador ficará ausente do Legislativo Municipal. A licença foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 10.Segundo informações da assessoria da Câmara, a medida está prevista no artigo 11 do regimento interno. Carlos Bolsonaro poderá ficar. O suplente só será convocado em caso de licença superior a esse período.Conhecido pela avidez no uso das redes sociais, Carlos Bolsonaro causou mais uma polêmica no Twitter na noite de segunda-feira, 9. Em uma de suas postagens, ele escreveu que "por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos".