Câmara de BH aprova projeto para empregar mulheres vítimas de violência doméstica

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Apesar da discórdia sobre ado projeto de lei (PL), a Câmara de Belo Horizonte aprovou por 25 votos favoráveis, dois contrários e nenhuma abstenção, o PL 665/18, que cria o Sistema Municipal deà Mulher Vítima de Violência.De autoria do vereador Catatau do Povo (PHS), o projeto garante 10% das vagas de cargos comissionados na Prefeitura de Belo Horizonte às. Uma vez contratada, a mulher permanecerá no cargo pelo período de 24 meses.A matéria foi aprovada nessa terça-feira (3) em 1º turno. Como o projeto foi aprovado com emendas, a proposta segue para apreciação da, em 2º turno.

Conforme publicou o Estado de Minas na segunda-feira (2), projeto passou por quatro comissões do Casa, sem que os vereadores chegassem a um consenso sobre o projeto.



A Comissão de Legislação e Justiça apresentou parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Em contrapartida, as comissões de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, e de Orçamento e Finanças Públicas deram aval para aprovação da matéria. A Comissão de Administração Pública não opinou sobre o assunto.