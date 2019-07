Bella Gonçalves se irrita e diz que na Câmara de BH vereadores não prestam atenção à fala das mulheres

(foto: Karoline Barreto/CMBH)

A vereadorafez umna tarde desta sexta-feira no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Enquanto falava sobre a necessidade de melhorar a estrutura da maternidade Leonina Leonor, localizada em Venda Nova, a parlamentar se irritou ao perceber que os colegas se dedicavam às conversas paralelas e não lhe dedicavam atenção.





“Quando umtodo mundo, mas quando(Falabella),. Isso é uma falta de respeito”, protestou. Ainda de acordo com ela, isso ocorre quando as demais parlamentaresusam odo plenário para se expressar.





Além de Bella e Cida Falabella, ambas do PSOL, na atual legislatura há outras duas mulheres. As vereadoras Nely Aquino (PRTB), presidente da Câmara, e Marilda Portela (PRB).





Para defender os homens da Casa, o vereador e líder do governo Léo Burguês de Castro (PSL), disse que a fala colega não se aplicava. “Não vamos chegar e vitimizar porque tem um monte de outros falando. A senhora mesmo tá aí cumprimentando colegas. E essa Casa já deu seu devido respeito às mulheres, porque com 41 parlamentares deu o comando da Casa a uma mulher”, afirmou.



Há um termo recorrentemente utilizado por mulheres para se referir à pratica de alguns homens de não permitir que mulheres concluam suas frases e argumentações, o “manterrupting”. O termo foi inspirado no artigo “Speaking While Female” (Falando enquanto mulher), de autoria de Sheryl Sandberg, chefe de operações do Facebook, e Adam Grant, professor da escola de negócios da University of Pennsylvania, publicado em 2015 no jornal “The New York Times”.





O artigo repercutia estudo em que mostrava como senadoras norte-americanas acabavam falando menos que seus colegas, mesmo que eles ocupassem posições hierarquicamente inferiores, por ter suas ideias desconsideradas ou mesmo por serem interrompidas.



Espaço para mulheres



Na atual legislatura foi instaurada a primeira comissão voltada aos assuntos femininos. A Comissão de Mulheres teve sua primeira reunião em 03 de maio. A vereadora Cida Falabella (PSOL) foi escolhida como presidenta – forma como ela prefere ser denominada -, tendo como vice a vereadora Marilda Portela (PRB).