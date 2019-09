Projeto de lei para emprego de mulheres gera discórdia na Câmara de BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Vereador Catatau do Povo

"Motivo primitivo"

Quase um ano depois de ser protocolado, na, projeto de lei criando serviço municipal paravai a, nesta segunda-feira, diante de discordâncias entre vereadores das comissões da Casa encarregados de opinar pela rejeição ou aprovação da matéria.A matéria recebeu parecer de três comissões e abstenção de uma. De acordo com ado município, esse é o trâmite legal antes de a maioria das matéria ir a votação em plenário, exceto em casos de vetos ou em regimes de urgência pedidas pelo Executivo.Por dois a um e uma abstenção, vereadores se dividiram pela criação do(Semulvi), que teria a competência de reservar 10% de todas as vagas comissionada na administração pública da capital para mulheres residentes em Belo Horizonte e "em situação de risco pessoal em relacionamento familiar degradante e abusivo por parte de seus companheiros" .A Comissão deapresentou parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Em contrapartida, as comissões de, e dederam aval para aprovação da matéria. A Comissão denão opinou sobre o assunto.O projeto de autoria do vereador Carlos Magno Pereira de Freitas (PHS), conhecido como Catatau do Povo, está na pauta dadesta quarta-feira para votação em primeiro turno, com início previsto para 14h30.De acordo com o texto protocolado pelo vereador, em 31 de outubro do ano passado, para concorrer à vaga, a candidata deve apresentarConforme o projeto, a vigência doé de no máximo dois anos."Uma vez contratada, a permanência da mulher no cargo será pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, ocasião em que pelo, será interrompido o vínculo por extinção do motivo primitivo que levou à contratação ".