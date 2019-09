Pesquisa mostra que maioria não deseja que Moro dispute a Presidência

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil )

A maioria dos eleitores brasileiros defende que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, não concorra à Presidência em 2022. Isso é o que verificou o levantamento feito pelo Instituto Paraná que mostra que 52% dos entrevistados considera que ele não deve se candidatar. Apenas para 39,6% dos que responderam consideram que Moro deva se lançar na disputa. Outros 8,4% não sabem ou não opinaram. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança 95%.





ouviu 2.286 pessoas com mais de 16 anos em 174 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. As entrevistadas foram realizadas entre os dias 28 e 31 de agosto.





Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça com o status de super ministro, mas nos últimos meses tem tido o nome envolvido em polêmicas, como a de que ele teria agido em conluio com o Ministério Público nas investigações da Lava-Jato. E também por derrotas em votações no Congresso.





Apesar disso, para a maioria das pessoas, 51,9% a imagem de Moro não ficou prejudicada pela permanência na pasta. Outros 39,8% consideraram que a imagem dele ficou prejudicada.





A percepção positiva a frente do ministério reflete em outra pergunta feita pelos entrevistadores. Tanto que para 58,8% Sérgio Moro não deveria deixar o governo. Já outros 34,3% defendem da saída dele da pasta e 7% não sabem ou não opinaram.





O levantamento ainda verificou se as pessoas conhecem Sérgio Moro. Neste caso, 92,8% dos entrevistados disseram que já ouviu falar dele. Apenas 7,2% disseram que nunca ouviram dizer nada a respeito do ministro da Justiça.