'Parece a Escolinha do Professor Raimundo', diz presidente da CCJ sobre reunião com Sérgio Moro

O presidente da CCJ ainda ameaçou encerrar a sessão, caso os parlamentares não se comportassem e mantivessem a ordem para garantir a reunião.



“Se começar o bate-boca eu vou encerrar a reunião”. E, diante da insistência de alguns deputados, reagiu a um palavrão: “'Po**a nenhuma?' Não fale assim, deputado?', respondeu à fala mal educada.





Todas as declarações estão sendo feitas ao som de gritos e risadas no plenário da comissão.

Em outro momento da reunião, Francischini usou o bordão "... e o salário ó". A frase era dita por Chico Anísio no final do programa. Na reunião o presidente da Câmara disse o bordão diante de uma nova confusão entre os deputados, que discutiam sobre lugares para assentar no plenário da CCJ. "Se eu ficar cuidando até de quem vai ao banheiro e outro senta no lugar. E o salário ó...", afirmou, arrancando risos.



Antes, ele já havia pedido que os deputados tentassem resolver seus conflitos com diálogo. "Apenas não briguem, deputados. Não briguem".

Diante do clima tenso na audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na tarde desta terça-feira, coube ao presdiente do grupo, Felipe Francischini, passar um “pito” nos colegadas.“Deputados, pelo amor de Deus, se controlem. Todo munto está dando para trás, parece a ‘Escolinha do Professor Raimundo’ isto aqui”, disse Francischini, referindo-se ao programa humorístico protagonizado por Chico Anysio e que foi exibido na televisão brasileira até o ano 2000.A frase foi dita diante de uma reação dos deputados ao ser anunciado que o ministro Sérgio Moro retomaria a palavra na reunião.O ministro da Justiça participa de audiência na CCJ da Câmara, onde é questionado pelos deputados sobre o conteúdo de mensagens trocadas com integrantes da Operação Lava-Jato e que poderiam ter direcionado os trabalhos da investigação.