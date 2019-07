São criminosos que receiam que as investigações cheguem a eles, diz Moro na Câmara

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O ministroé ouvido mais uma vez na tarde desta terça-feira nasobre o conteúdo de troca de mensagens entre ele, quando era juiz da 13ª Vara Federal, em Curitiba, e o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato,. Aos parlamentares ele voltou a recitar o mantra que nega o conteúdo e dizer o texto pode ter siso adulterado. No entanto, Moro avançou nas críticas ao dizer que a divulgação do conteúdo é “tentativa criminosa”.





“A principal suspeita é de evitar o prosseguimento das investigações (…) São criminosos que receiam que as investigações cheguem até eles e se servindo de expediente para impedir que as investigações prossigam”, afirmou, se referindo aos autores dodas conversas.





Desde o início do mês de junho o site The Intercept Brasil vem divulgando conteúdo de conversas do então juiz Sérgio Moro com integrantes da Lava-Jato, sugerindo que houve interferência na condução dos trabalhos da força-tarefa.





Na audiência de hoje, Moro negou que tenha qualquer dificuldade de relacionamento com Supremo Tribunal Federal (STF) e ressaltou, como da outra vez, que os trabalhos da Lava-Jato é marco no combate à corrupção. “Não posso assegurar confiabilidade (das mensagens) porque pode ter algum material adulterado. Sempre agi com ética e é inegável o fato que a Lava-jato mudou o padrão de impunidade no Brasil”, afirmou.





O ministro deveria ter comparecido à Câmara no último dia 26 para dar esses esclarecimentos, mas cancelou a audiência porque estava nos Estados Unidos, o que revoltou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Helder Salomão (PT-ES).



Desde o início da manhã, deputados fizeram fila para se inscrever e falar na reunião com Moro. Pela ordem dos trabalhos, o ministro tem uma fala inicial de 20 minutos. Depois disso, os autores do convite terão 5 minutos cada para falar e os demais deputados terão 3 minutos. Cada bloco de perguntas será formado por grupo de quatro deputados. Moro responde em 7 minutos. Mais de 60 deputados já se inscreveram. (Com Agência Câmara)