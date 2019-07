Deputados aguardam Moro para falar sobre vazamentos de mensagens

(foto: Wikimedia Commons)

Deputados fazem fila





, é aguardado nesta terça-feira para uma audiência em quatro comissões conjuntas dados Deputados.O ministro foi convidado pelos parlamentares para explicar troca de mensagens, por meio do aplicativo Telegram, entre ele e o procurador, coordenador da força-tarefa da, e ouros procuradores da República.As mensagens, segundo o site, foram trocadas entre 2015 e 2018 e obtidas a partir da invasão de aparelhos dos procuradores por hackers ainda não identificados.É a segunda vez que Moro fala a parlamentares sobre os vazamentos das conversas, que ele atribui ao , que em parceria com a Folha de S.Paulo e a revista Veja vem divulgando o conteúdo a que teve acessso por meio de fonte não revelada, conforme faculta liberdade de imprensa vigente no País.No último dia 19, Moro foi aoe iria à Câmara no dia 26 passado. Contudo, ele estava em viagem ao Estados Unidos. Como os deputados o convidaram, em vez de convocá-lo, conforme prerrogativa do Regimento Interno da Casa, o ministro não éa comparecer.Parlamentares dae damadrugaram na porta do plenário para garantir o nome entre os primeiros a questionar Moro.O ministro será ouvido por deputados de quatro colegiados: Constituição e Justiça, Trabalho, Direitos Humanos e Fiscalização Financeira e Controle.foi o Coronel Armando (PSL-SC) que está na fila desde as 8h10, quase seis horas antes do início da audiência, prevista para as 14h.Entre os, a primeira parlamentar a garantir o seu lugar foi Maria do Rosário (PT-RS), que chegou um pouco depois do deputado do PSL.O vazamento de mensagens atribuídas a Moro sugere que o ministro teria agido em conjunto com o Ministério Público Federal em processos da Operação Lava-Jato. Moro e a força tarefa da Lava-Jato